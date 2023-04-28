Министр спорта РФ посетил западноафриканские страны для активизации международных контактов

Москва, 28 апреля. Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках рабочей поездки посетил ряд стран Западной Африки для укрепления контактов в соревновательной сфере.
На встрече с президентом Сенегала Маки Саллом дипломат заявил о готовности России к расширению спортивных связей двух стран и наращиванию взаимного участия спортсменов в проводимых мероприятиях. Кроме того, Матыцин отметил рост двухстороннего товарооборота и поприветствовал стремление сенегальских студентов получать образование в РФ.
Затем министр провел совещание со своими коллегами из Бенина и Того, где пригласил представителей африканских государств принять участие в Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге и Играх будущего 2024 года, которые пройдут в Казани. Итогом визита в Бенин стало подписание дипломатами Меморандума о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.
Развитие партнерских отношений РФ и Черного континента происходит во многих направлениях. На саммите «Россия — Африка», программу которого одобрил оргкомитет форума, участникам предстоит выступить с докладами на темы развития промышленности, науки и культуры.