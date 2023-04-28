Министр спорта РФ посетил западноафриканские страны для активизации международных контактов

Затем министр провел совещание со своими коллегами из Бенина и Того, где пригласил представителей африканских государств принять участие в Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге и Играх будущего 2024 года, которые пройдут в Казани. Итогом визита в Бенин стало подписание дипломатами Меморандума о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.