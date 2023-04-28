Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министр спорта РФ посетил западноафриканские страны для активизации международных контактов

Весь мир
Министр спорта РФ посетил западноафриканские страны для активизации международных контактов

Москва, 28 апреля. Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках рабочей поездки посетил ряд стран Западной Африки для укрепления контактов в соревновательной сфере.

На встрече с президентом Сенегала Маки Саллом дипломат заявил о готовности России к расширению спортивных связей двух стран и наращиванию взаимного участия спортсменов в проводимых мероприятиях. Кроме того, Матыцин отметил рост двухстороннего товарооборота и поприветствовал стремление сенегальских студентов получать образование в РФ.

Затем министр провел совещание со своими коллегами из Бенина и Того, где пригласил представителей африканских государств принять участие в Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге и Играх будущего 2024 года, которые пройдут в Казани. Итогом визита в Бенин стало подписание дипломатами Меморандума о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.

Развитие партнерских отношений РФ и Черного континента происходит во многих направлениях. На саммите «Россия — Африка», программу которого одобрил оргкомитет форума, участникам предстоит выступить с докладами на темы развития промышленности, науки и культуры.
Военкоры ФАН