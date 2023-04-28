Президент США Байден проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден проведет телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на источники.
В настоящее время остается неизвестным, когда именно состоится разговор и о чем будет идти речь в ходе обсуждения. При этом журналисты отметили, что Вашингтон не рассчитывает на глобальное улучшение отношений с Пекином по итогам беседы глав государств.
В среду, 26 апреля, состоялись телефонные переговоры Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметил последний, Киев и Москва не смогут достигнуть мира за счет территориальных компромиссов.