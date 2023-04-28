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Агент хоккеиста Ничушкина опроверг слухи о пьяной девушке в гостиничном номере спортсмена

Спорт
Агент хоккеиста Ничушкина опроверг слухи о пьяной девушке в гостиничном номере спортсмена

Агент российского хоккеиста Валерия Ничушкина Марк Гандлер заявил РИА Новости о том, что спортсмен никак не причастен к ситуации с пьяной девушкой, которую обнаружили в его номере отеля Сиэтла.

Гандлер уточнил, что Ничушкин отсутствует по личным обстоятельствам. Он заявил, что хоккеист не имеет ничего общего с инцидентом, который распространился в СМИ.

Прежде The Denver Post сегодня сообщал, что сотрудники полиции Сиэтла обнаружили пьяную девушку в гостиничном номере Ничушкина. Она была невменяемой и не могла контролировать свои действия, позже ее доставили в больницу.

Ранее специалисты полагали, что Ничушкин покинул расположение хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за проблем с алкоголем.
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