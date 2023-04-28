Агент хоккеиста Ничушкина опроверг слухи о пьяной девушке в гостиничном номере спортсмена

Агент российского хоккеиста Валерия Ничушкина Марк Гандлер заявил РИА Новости о том, что спортсмен никак не причастен к ситуации с пьяной девушкой, которую обнаружили в его номере отеля Сиэтла.
Гандлер уточнил, что Ничушкин отсутствует по личным обстоятельствам. Он заявил, что хоккеист не имеет ничего общего с инцидентом, который распространился в СМИ.
Прежде The Denver Post сегодня сообщал, что сотрудники полиции Сиэтла обнаружили пьяную девушку в гостиничном номере Ничушкина. Она была невменяемой и не могла контролировать свои действия, позже ее доставили в больницу.
Ранее специалисты полагали, что Ничушкин покинул расположение хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за проблем с алкоголем.