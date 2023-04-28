«ФАН повсюду»: откуда в США взялось столько трансгендеров

Некоторые несовершеннолетние американцы в самом уязвимом возрасте идут хирургическую на операцию по смене пола, невзирая на протесты своих родителей. На эту проблему обратил внимание и богатейший американский миллиардер Илон Маск, который заявил, что «Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь».