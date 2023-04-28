«ФАН повсюду»: откуда в США взялось столько трансгендеров

Автор Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как Америка оказался захваченной идеологией ЛГБТ-активизма.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал результаты исследования, согласно которому каждый четвертый американский старшеклассник идентифицирует себя как гомосексуалист, бисексуал или как «пока не определившийся с ориентацией».
Некоторые несовершеннолетние американцы в самом уязвимом возрасте идут хирургическую на операцию по смене пола, невзирая на протесты своих родителей. На эту проблему обратил внимание и богатейший американский миллиардер Илон Маск, который заявил, что «Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь».
В новом подкасте с автором Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказываем, когда Соединенные Штаты оказались захваченными идеологией ЛГБТ, кто такие трансгендеры и какое влияние они оказывают на социальную и политическую жизнь Америки
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*Федеральное агентство новостей не поддерживает ЛГБТ-движения и осуществление операций по перемене пола над несовершеннолетними. Информация в беседе с автором Telegram-канала приводится исключительно с целью освещения для читателей событий зарубежной политической жизни.