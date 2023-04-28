Sabah: Москва и Анкара создадут новую платежную систему для российских туристов

Россия и Турция смогли достичь договоренностей о создании новой платежной системы для российских туристов. Об этом сообщило издание Sabah.
Сообщается, что российские граждане смогут использовать на территории Турции деньги на счетах своих дебетовых карт. Разработкой альтернативной картам «Мир» систему оплаты выстраивает ЦБ России совместно с Турцией.
«Достигнута договоренность о новой системе оплаты для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — сообщило издание.
Ранее госкорпорация «Росатом» официально передала Минэнерго Турции сертификат на доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Передача произошла 27 апреля, по итогам видеоконференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, пишет «Подмосковье Сегодня».