Sabah: Москва и Анкара создадут новую платежную систему для российских туристов

Ранее госкорпорация «Росатом» официально передала Минэнерго Турции сертификат на доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Передача произошла 27 апреля, по итогам видеоконференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, пишет «Подмосковье Сегодня».