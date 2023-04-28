В Луганской Народной Республике в районе Кременной был ликвидирован украинский журналист Александр Бондаренко, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает «Русская весна».
Известно, что Бондаренко родился в Луганске, при этом пошел воевать против Донбасса и России. Журналист служил в составе 112 бригады военной обороны Вооруженных сил Украины и был убит в бою.
В период с 2007 по 2011 год Бондаренко работал в украинской версии Би-Би-Си.Летом 2021 года журналиста рассматривали, как кандидата на пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.
Ранее служащие ВС РФ уничтожили за сутки более 400 украинских боевиков на Донецком направлении.