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Спикер Госдумы РФ Володин призвал ужесточить контроль за поставками подгузников в дома престарелых

Общество
Спикер Госдумы РФ Володин призвал ужесточить контроль за поставками подгузников в дома престарелых

Надзорные ведомства должны усилить контроль за поставками расходных материалов в дома престарелых, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Во время заседания Совета законодателей политик поднял вопрос о нехватке подгузников в учреждениях для пожилых людей. По его словам, следует также оценить существующие нормативы по этой позиции.

«Правильно было бы контрольно-надзорным органам обратить на это внимание. Непочатый край работы. Лежит пенсионер, встать не может, а ему ограниченное количество памперсов», — возмутился Володин.

Ранее профсоюзы России выступили с инициативой о досрочном выходе на пенсию некоторых категорий пожилых россиян.
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