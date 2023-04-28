Спикер Госдумы РФ Володин призвал ужесточить контроль за поставками подгузников в дома престарелых

Надзорные ведомства должны усилить контроль за поставками расходных материалов в дома престарелых, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Во время заседания Совета законодателей политик поднял вопрос о нехватке подгузников в учреждениях для пожилых людей. По его словам, следует также оценить существующие нормативы по этой позиции.
«Правильно было бы контрольно-надзорным органам обратить на это внимание. Непочатый край работы. Лежит пенсионер, встать не может, а ему ограниченное количество памперсов», — возмутился Володин.
Ранее профсоюзы России выступили с инициативой о досрочном выходе на пенсию некоторых категорий пожилых россиян.