Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Общество
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Поздравление сотрудников службы скорой помощи с праздником губернатор Тульской области Алексей Дюмин приурочил к пятилетию с момента создания регионального центра медицины катастроф.

Как отметил Дюмин, сейчас в Тульском центре медицины катастроф трудятся более двух тысяч человек. Они ежедневно принимают почти по полторы тысячи вызовов, на которые откликаются до 150 бригад медиков, успевающие прибыть к пострадавшим не позднее, чем через двадцать минут, сообщают «Тульские Известия».

При этом в Тульской области удалось улучшить техническую оснащенность скорой помощи, включая использование санитарной авиации. Неуклонно пополняется кадровый состав медицинских центров. Активно внедряются региональные и федеральные меры поддержки медиков.
тульская область дюмин скорая помощь
Военкоры ФАН