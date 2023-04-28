Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Как отметил Дюмин, сейчас в Тульском центре медицины катастроф трудятся более двух тысяч человек. Они ежедневно принимают почти по полторы тысячи вызовов, на которые откликаются до 150 бригад медиков, успевающие прибыть к пострадавшим не позднее, чем через двадцать минут, сообщают «Тульские Известия».