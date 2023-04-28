Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Поздравление сотрудников службы скорой помощи с праздником губернатор Тульской области Алексей Дюмин приурочил к пятилетию с момента создания регионального центра медицины катастроф.
Как отметил Дюмин, сейчас в Тульском центре медицины катастроф трудятся более двух тысяч человек. Они ежедневно принимают почти по полторы тысячи вызовов, на которые откликаются до 150 бригад медиков, успевающие прибыть к пострадавшим не позднее, чем через двадцать минут, сообщают «Тульские Известия».
При этом в Тульской области удалось улучшить техническую оснащенность скорой помощи, включая использование санитарной авиации. Неуклонно пополняется кадровый состав медицинских центров. Активно внедряются региональные и федеральные меры поддержки медиков.