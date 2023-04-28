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Франция ввела сбор для россиян за бронирование слотов для оформления визы

Общество
Франция ввела сбор для россиян за бронирование слотов для оформления визы

Визовый центр Франции ввел плату для россиян, желающих записаться на подачу документов на оформление визы. Об этом сообщается на сайте VFS Global.

Сумма сбора за слот составляет 35,5 евро, говорится в заявлении. Также гражданам России, желающим посетить Францию, нужно будет заполнить заявление на сайте France-Visas.

Предполагается, что плата позволит предотвратить перепродажу слотов. Ранее посредники могли занимать свободные слоты и перепродавать их.

Ранее стало известно об увеличении числа отказов россиянам в шенгенской визе. Причинами чаще всего становятся некорректное использование предыдущих разрешений на въезд, а также недостаточное количество средств на счету заявителей.
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