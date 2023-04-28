Военкор Котенок: система управления российской армией стремительно совершенствуется

Кроме того, стало известно, что со своей должности освобожден генерал Рустам Мурадов. Именно с этим военачальником связывают «пробуксовку» нашей армии в районе Угледара — выполнить поставленные задачи на этом направлении не удалось, зато ВС РФ получили серьезные потери в живой силе и технике. При этом указа президента, на который ссылаются военные телеграм-каналы, на портале правовой информации пока нет. Что может означать, что этот документ носит закрытый характер.