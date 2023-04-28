Военкор Котенок: система управления российской армией стремительно совершенствуется

По данным российских военных телеграм-каналов, в Минобороны РФ происходит ряд масштабных перестановок, в рамках которых к управлению приходят новые руководители. Тех же из них, кто «прокололся» на чем-либо, безжалостно отправляют в отставку. Как сообщил ФАН военный аналитик Юрий Котенок, это повышает шансы нашей армии успешно отразить украинский «контрнаступ».
Накануне сразу несколько российских военных телеграм-каналов сообщили о грядущих масштабных перестановках в Минобороны, анонсировав серьезные кадровые решения.
Первым о появлении в Сети указа Верховного главнокомандующего об увольнениях-назначениях «больших и малых командиров Генштаба» сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По его словам, уже уволены с военной службы Александр Дворников и Александр Журавлев, оба — командующие войсками округов, выполнявших самую первую часть плана военной спецоперации.
Кроме того, значительные перестановки произошли и в Генштабе РФ. Он пояснил, что значительно укреплены два направления — «мозг военной операции», Главное оперативное управление Генштаба. А также Главное организационно-мобилизационное управление ГШ, отвечающее за мобилизационный ресурс государства. По мнению Сладкова, данные перестановки вселяют уверенность в серьезных намерениях руководства страны переформатировать главные направления деятельности наших Вооруженных сил.
Кроме того, стало известно, что со своей должности освобожден генерал Рустам Мурадов. Именно с этим военачальником связывают «пробуксовку» нашей армии в районе Угледара — выполнить поставленные задачи на этом направлении не удалось, зато ВС РФ получили серьезные потери в живой силе и технике. При этом указа президента, на который ссылаются военные телеграм-каналы, на портале правовой информации пока нет. Что может означать, что этот документ носит закрытый характер.
По данным источников в Минобороны РФ, некоторые названые генералы уже значительное время де-факто не находятся на службе, и не имеют отношения к спецоперации. Напомним, ранее стало известно, что начальник Главного штаба Сухопутных войск РФ Александр Лапин и командующий ВДВ Михаил Теплинский были отправлены в зону СВО по приказу Министра обороны Сергея Шойгу.
«На мой взгляд, определенная система внутри наших вооруженных сил понемногу выстраивается. Улучшается качество ее работы, совершенствуется боевое управление нашими войсками. Я лично связываю это с несколькими ключевыми фигурами, одна из них — это командующий Воздушно-десантными войсками генерал Михаил Теплинский. Сегодня Теплинский фактически является заместителем командующего группировки российских войск в зоне СВО по боевой подготовке, и он лично инспектирует все самые опасные направления. По моим данным, Теплинский пытается привести все к нормальному знаменателю, и организовать нашу оборону по самым высоким стандартам, особенно в преддверие анонсированного украинского «контрнаступа», — сообщил Котенок.
Аналитик напомнил, что именно Теплинский осенью прошлого года организовал оборону российской армии под Херсоном, которую долгое время не могли пробить кратно превосходящие силы ВСУ.
«Тогда наша группировка долгое время сдерживала превосходящие силы противника, и не давала ему выполнять ему задачи, грамотно «разматывая» штурмовые отряды украинской армии. Ситуацию изменило только политическое решение руководства РФ об уходе на левый берег Днепра. Да, тогда нам пришлось оставить позиции, но, тем не менее, задача была выполнена, потери при отходе за Днепр были минимальными. Все прошло более-менее адекватно и приемлемо, в отличие от Харьковского направления — там противнику удалось пробить наши боевые порядки, и в итоге занять довольно обширную территорию», — напомнил Котенок.
По его словам, теперь идут постоянные проверки и отлаживание ключевых систем боевого управления на линии боевого соприкосновения.
«Именно с этим я и связываю последние кадровые назначения и перестановки, потому что все это — звенья одной цепи. Что касается отставки Мизинцева, то тыл — это наше постоянное «больное место». Плюс уходят люди, которые не справились с боевыми задачами. Это, в первую очередь, касается генерала Мурадова, под командованием которого не были выполнены задачи, поставленные ВС РФ под Угледаром. Есть сведения, что командованием там были допущены, мягко говоря, огрехи, которые привели к человеческим потерям. Нужно признать — когда мы теряем людей, и виной этому неадекватные решения или некомпетентность командования, то замена военачальников, не справившихся со своей ролью, она совершенно адекватна и очевидна, в этом нет никаких сенсаций. Это — единственно правильное решение, и в данных условиях оно вполне оправданно. Не надо навешивать ярлыки, но человека судят по поступкам, особенно в военное время».
Кроме того, напомнил эксперт, сейчас к нашим командирам предъявляются повышенные требования, потому что со стороны противника нам, по сути, противостоят лучшие генералы НАТО.
«Именно поэтому совершенствоваться нашим военным нужно максимально быстро. Ведь за спиной ВСУ стоит вся система НАТО — и разведка, и логистическая система, и техническое обеспечение и т. д. Это очень серьезный фактор. Когда мы обозреваем события на украинском ТВД, мы почему-то часто забываем, что наш противник обладает преимуществом по целому ряду направлений, в том числе технологических. Например, спутниковая система стран НАТО позволяет им вести разведку с высокой эффективностью, подробно изучать и рассматривать наши позиции, — указал военкор. — Поэтому нам необходимо выстраивать оборону таким образом, чтобы минимизировать эффект от применения данных спутниковой разведки, высокоточного ракетного вооружения и т. д. Тем не менее, сейчас даже противник признает — Россия насытила свои боевые порядки, серьезно укрепила оборону, и все это должно дать эффект в самом ближайшем будущем. Все это я также связываю с текущими кадровыми перестановками в нашей армии».
Напомним, ранее ряд военных телеграм-каналов сообщил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев освобожден от должности замминистра обороны РФ. В военном ведомстве он отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил РФ. Генерал-полковник Мизинцев был назначен на пост замминистра обороны по материально-техническому обеспечению армии 24 сентября 2022-го, проведя на этой должности около полугода. До этого Мизинцев восемь лет возглавлял Национальный центр управления обороной РФ — с 2014 по 2022 годы, ранее он был начальником Центрального командного пункта Генштаба ВС РФ.