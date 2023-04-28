Спецслужбы обвинили в экстремизме молодежное крыло «Альтернативы для Германии»

Таким образом правительственное агентство, которое выполняет функции контрразведки, создает условия для усиления мониторинга и правоприменительных действий в отношении оппозиционной политической силы. BfV внесло молодежную группу AfD — «Молодую альтернативу» — в список «подозреваемых» еще в 2019 году. Теперь же агентству разрешено использовать все разведывательные инструменты для слежки за ее членами, включая прослушивание телефонных разговоров, скрытое наблюдение и использование так называемых конфиденциальных информаторов.