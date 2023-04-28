Спецслужбы обвинили в экстремизме молодежное крыло «Альтернативы для Германии»

Берлин, 28 апреля. Федеральное управление по защите конституции Германии (BfV) внесло молодежное крыло партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в список праворадикальных экстремистских движений.
Таким образом правительственное агентство, которое выполняет функции контрразведки, создает условия для усиления мониторинга и правоприменительных действий в отношении оппозиционной политической силы. BfV внесло молодежную группу AfD — «Молодую альтернативу» — в список «подозреваемых» еще в 2019 году. Теперь же агентству разрешено использовать все разведывательные инструменты для слежки за ее членами, включая прослушивание телефонных разговоров, скрытое наблюдение и использование так называемых конфиденциальных информаторов.
Представители спецслужбы обосновали свои действия якобы враждебным отношением участников «Молодой альтернативы» к мигрантам.
«Это противоречит пониманию народа, выраженному в Основном законе, и способно исключить представителей предположительно других этнических групп и обесценить немецких граждан с миграционным прошлым как немцев второго сорта», — говорится в опубликованном пресс-релизе BfV.
Чиновники уверены, что «Молодая альтернатива» озабочена «общим принижением демократической системы Федеративной Республики Германия».
Согласно данным правительства ФРГ, «Альтернатива для Германии» является наиболее атакуемой партией в стране. Ее члены подвергались многочисленным нападениям, и большая часть политического истеблишмента, как левого, так и правоцентристского, призвала к полному запрету партии. Кроме того, представителям AfD также фактически заблокировали возможность участвовать в политических ток-шоу страны на государственных каналах ARD и ZDF.
В самой «Молодой альтернативе» не удивились включению партии в списки экстремистов, заявив, что спецслужбы страны просто выполняют свою миссию по подавлению оппозиции в Германии.
«Независимо от того, являются ли они критиками миграции, мер по борьбе с коронавирусом или сторонниками мира — любая форма подлинной оппозиции в этой стране систематически подвергается стигматизации со стороны нынешнего режима», — сообщили в политсиле.