Нижегородцы смогут получить 2 тысячи рублей за сообщение о пьяном водителе

Жители Нижнего Новгорода с первого мая смогут получать по две тысячи рублей, если сообщат о пьяных водителях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующие меры были утверждены органом. Чтобы получить обещанную сумму, горожанину стоит сообщить о пьяном водителе по телефону 112. После этого информация поступает ГИБДД. В случае, если данные подтвердятся, бдительному гражданину выделят вознаграждение.
По данным ведомства, деньги перечислят на карту в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения. Для этого после подтверждения нужно написать заявление в полицию.
Ранее пьяный украинский беженец устроил ДТП в Польше. Как сообщает «Царьград», он сбил двух местных жительниц и попытался сбежать с места происшествия. Однако полицейские остановили его. Женщин госпитализировали с травмами.