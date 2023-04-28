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Нижегородцы смогут получить 2 тысячи рублей за сообщение о пьяном водителе

Общество
Нижегородцы смогут получить 2 тысячи рублей за сообщение о пьяном водителе

Жители Нижнего Новгорода с первого мая смогут получать по две тысячи рублей, если сообщат о пьяных водителях. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующие меры были утверждены органом. Чтобы получить обещанную сумму, горожанину стоит сообщить о пьяном водителе по телефону 112. После этого информация поступает ГИБДД. В случае, если данные подтвердятся, бдительному гражданину выделят вознаграждение.

По данным ведомства, деньги перечислят на карту в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения. Для этого после подтверждения нужно написать заявление в полицию.

Ранее пьяный украинский беженец устроил ДТП в Польше. Как сообщает «Царьград», он сбил двух местных жительниц и попытался сбежать с места происшествия. Однако полицейские остановили его. Женщин госпитализировали с травмами.
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