Тактика действий США в отношении Тайваня очень напоминает то, что происходило на Украине перед началом специальной военной операции.
Актуальное сравнение ситуации
Агрессивная политика Вашингтона и его союзников стала причиной проведения СВО. Спецоперация оказалась «военно-техническим» ответом России на безразличие Запада к поднятым Москвой вопросам безопасности. Теперь за это справедливо отвечает Украина, которая сильно ошиблась, сделав ставку на дружбу с Вашингтоном.
Аналогичная история разворачивается вокруг Тайваня, где американцы проводят точно такую же политику. Киев они подбивали к полному разрыву отношений с братским российским народом, с которым украинцы составляют одну большую славянскую семью, а Тайбэй — с китайским, временно разъединенным в результате военно-политических условий, возникших после окончания Второй мировой войны.
Как и в случае с Украиной, которая стала рычагом влияния на Россию, Тайвань становится механизмом давления на Китай. Он, в свою очередь, в настоящее время стал для США главным экономическим и политическим конкурентом.
Вашингтон не изменяет проверенным методичкам. Сейчас мы видим, насколько крепко США поддерживают на Тайване те политические движения, которые двигают идею независимости от континентального Китая. И для решения этого вопроса Тайбэй с радостью принимает американскую помощь, в том числе и военную. Причем уже настолько огромную, что Пекин не может смотреть на это спокойно, а вынужден давать свой ответ.
Китай следит за ситуацией
Недавнее выступление Чжу Фэнлянь, пресс-секретаря управления Госсовета КНР по делам Тайваня, показало основные вызовы, которые более всего волнуют руководство Китая и на которые оно готово реагировать.
Так, чиновница отметила, что в последнее время Вашингтон активно раздувает некую «китайскую угрозу», которая якобы вредит нормальной жизни на Тайване. Под предлогом «купирования» этой опасности, существующей только в заявлениях американских официальных лиц, Белый дом накачивает Тайбэй огромным количеством различного вооружения. Причем не только оборонительного, как это могла бы подсказать логика защиты от потенциальной агрессии, но и наступательного, что совершенно не укладывается в рамки утверждений об «обеспечении безопасности» острова.
Пресс-секретарь управления Госсовета КНР задается вопросом, кто получает выгоду от накачки Тайваня современным оружием— и здесь нет другого ответа. Эскалация конфликта, способная довести до реальных боевых действий, обеспечит огромную прибыль для военно-промышленного комплекса США. В случае войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе он окажется едва ли не единственным поставщиком вооружения как непосредственно Тайваню, так и странам, следующим в фарватере политики Вашингтона, противостоящим Китаю: Японии, Филиппинам, Южной Корее и Австралии. Все эти страны немедленно захотят пополнить свои арсеналы — на радость американским бенефициарам азиатской войны.
Повторение известного сценария
Чжу Фэнлянь заострила внимание на сепаратистах, выступающих за «независимость» Тайваня. Эти люди, следующие курсу, который задают им кураторы из США, на деле являются врагами своему же народу. И это, по мнению пресс-секретаря Госсовета КНР, очевидный факт, говорящий сам за себя: как и украинцев, Вашингтон впоследствии превратит тайваньцев в «пушечное мясо», развязав вооруженный конфликт с материковым Китаем.
«Тайвань — это вторая Украина. Мы осведомлены об отправке 200 американских инструкторов для подготовки острова к войне», — сообщила Чжу Фэнлянь.
В задачи этих военных «подрядчиков» входит подготовка местной армии к использованию американского вооружения, обеспечение «оперативной совместимости» центров и каналов боевого управления, а возможно, и введение офицеров из США на командные должности для руководства Вооруженными силами Тайваня по образу советников НАТО, действующих на украинской территории.
С защитой острова это никак не связано. Скорее, это похоже на подготовку к его уничтожению в предстоящем вооруженном конфликте, который и стал возможным только потому, что власти, ведомые проамериканской «Демократической прогрессивной партией Тайваня», за шесть лет истратили 22 млрд долларов на приобретение у США вооружения. Для чего?
По мнению Чжу Фэнлянь, «тайваньские соотечественники решительно выступят против сепаратистских сил "независимости" Тайваня, которые вступили в сговор с США для разрушения Тайваня и причинения ему вреда». Она также напомнила, что в соответствии с действующим законодательством КНР будет привлекать к уголовной ответственности сепаратистов, выступающих за независимость острова, являющегося частью большого Китая.
«Китай решительно выступает против любых форм официальных и военных контактов между Соединенными Штатами и тайваньским регионом Китая», — заключила Чжу Фэнлянь.
Впрочем, оценивая растущую мощь всех компонентов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), безрезультативность дипломатической «эквилибристики» в общении с Вашингтоном рано или поздно может породить справедливый военно-технический ответ. Именно так же, как и в случае с Украиной. И последствия этого, вне всякого сомнения, окажутся для США весьма болезненными.