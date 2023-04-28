«Тайвань — это вторая Украина»: представители Китая оценили агрессивную политику США в регионе

Так, чиновница отметила, что в последнее время Вашингтон активно раздувает некую «китайскую угрозу», которая якобы вредит нормальной жизни на Тайване. Под предлогом «купирования» этой опасности, существующей только в заявлениях американских официальных лиц, Белый дом накачивает Тайбэй огромным количеством различного вооружения. Причем не только оборонительного, как это могла бы подсказать логика защиты от потенциальной агрессии, но и наступательного, что совершенно не укладывается в рамки утверждений об «обеспечении безопасности» острова.