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Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области на фоне аномальной жары

Общество
Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области на фоне аномальной жары

Штормовое предупреждение объявили на территории Оренбургской области из-за аномальной жары. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как следует из заявления, неблагоприятная погода продлится в области в период с 29 апреля по 3 мая. В связи с этим местные власти призвали граждан соблюдать осторожность и избегать больших физических нагрузок.

«Ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на девять градусов и более», — указано в заявлении.

Кроме того, представители МЧС посоветовали жителям оставаться дома в самое жаркое время суток и проводить до трех часов в день в прохладных помещениях.

Ранее стало известно, что москвичей ждут кратковременные дожди на майские праздники. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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