Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области на фоне аномальной жары

Штормовое предупреждение объявили на территории Оренбургской области из-за аномальной жары. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Как следует из заявления, неблагоприятная погода продлится в области в период с 29 апреля по 3 мая. В связи с этим местные власти призвали граждан соблюдать осторожность и избегать больших физических нагрузок.
«Ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на девять градусов и более», — указано в заявлении.
Кроме того, представители МЧС посоветовали жителям оставаться дома в самое жаркое время суток и проводить до трех часов в день в прохладных помещениях.
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