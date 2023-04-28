В Петербурге с Троицкого моста в Неву упала девушка

Стоит отметить, что на Троицком мосту такие инциденты происходят не в первый раз. Ранее, когда он был разведен, в проем между его частями попала жительница Петербурга — молодая девушка. Подобный инцидент произошел 26 апреля. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.