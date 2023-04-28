В Петербурге с Троицкого моста в Неву упала девушка

В Санкт-Петербурге с Троицкого моста на реку Нева упала девушка, сообщил «Невским Новостям» источник в экстренных службах города.
Происшествие случилось сегодня, 28 апреля, днем. По информации издания, упавшую девушку из реки подняли случайные очевидцы инцидента. Сведения о состоянии пострадавшей пока не разглашаются.
Стоит отметить, что на Троицком мосту такие инциденты происходят не в первый раз. Ранее, когда он был разведен, в проем между его частями попала жительница Петербурга — молодая девушка. Подобный инцидент произошел 26 апреля. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что на Камчатке сошла лавина в Усть-Камчатском районе. В зоне происшествия находился один человек – сторож склада с горюче-смазочными материалами.