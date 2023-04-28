Школьница из Тихвина записала видео за несколько минут до гибели от рук своего дяди

Убитая своим дядей школьница из Ленобласти за несколько минут до смерти записала видео, где жаловалась на побои и угрозы.
Как сообщает «78.ru», на видео девушка рассказала о домогательствах родственника. Позже ее тело было найдено неподалеку от железнодорожного переезда Улитов ручей в Тихвине.
Мать школьницы нашла ее переписку с 19-летним дядей. Также в телефоне содержались сообщения девушки друзьям о домогательствах со стороны родственника.
Следователи арестовали мужчину по подозрению в убийстве и насилии над несовершеннолетней. Отмечается, что преступник признал вину в совершенных преступлениях.