Резолюцию, которая обязывает Вашингтон раскрыть данные о численности американских военных на Украине, одобрили в США. Соответствующим образом проголосовали члены Палаты представителей Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что группа из 19 республиканцев в Конгрессе США направила совместное письмо к президенту Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в том объеме, в каком она оказывалась до сих пор. В беседе с корреспондентом ФАН политолог-американист Малек Дудаков заявил, что позиция законодателей в перспективе может сильно уменьшить поток помощи Киеву.
Американский политик и член Республиканской партии Никки Хейли, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу возраста нынешнего главы Белого дома. По ее мнению, Байден может и не дожить до конца предполагаемого второго срока.