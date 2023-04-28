Палата представителей США одобрила резолюцию, обязывающую раскрыть число американских военных на Украине

Ранее стало известно, что группа из 19 республиканцев в Конгрессе США направила совместное письмо к президенту Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в том объеме, в каком она оказывалась до сих пор. В беседе с корреспондентом ФАН политолог-американист Малек Дудаков заявил, что позиция законодателей в перспективе может сильно уменьшить поток помощи Киеву.