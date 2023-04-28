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Палата представителей США одобрила резолюцию, обязывающую раскрыть число американских военных на Украине

Политика
Палата представителей США одобрила резолюцию, обязывающую раскрыть число американских военных на Украине

Резолюцию, которая обязывает Вашингтон раскрыть данные о численности американских военных на Украине, одобрили в США. Соответствующим образом проголосовали члены Палаты представителей Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что группа из 19 республиканцев в Конгрессе США направила совместное письмо к президенту Джо Байдену, в котором призвала прекратить помощь Украине в том объеме, в каком она оказывалась до сих пор. В беседе с корреспондентом ФАН политолог-американист Малек Дудаков заявил, что позиция законодателей в перспективе может сильно уменьшить поток помощи Киеву.

Американский политик и член Республиканской партии Никки Хейли, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу возраста нынешнего главы Белого дома. По ее мнению, Байден может и не дожить до конца предполагаемого второго срока.
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