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Дети бойцов СВО из Забайкальского края чаще стали обращаться за психологической помощью

Общество
Дети бойцов СВО из Забайкальского края чаще стали обращаться за психологической помощью

Линия психологической помощи для участников СВО функционирует в Забайкальском регионе. Эксперты отмечают рост числа обращений детей и родных пропавших без вести и погибших солдат.

Как сообщает «РТК Забайкалье», специалисты рекомендуют не держать чувства в себе, а наоборот дать им поскорее выйти наружу. Данная служба прежде всего является анонимной и конфиденциальной, и не имеет никаких социальных последствий. С начала спецоперации обращения стали появляться и численно расти, поделилась ведущий специалист по медицинской психологии краевого минздрарва Тамара Костенко.

Обычно на линию обращаются граждане, жалующиеся на посттравматический синдром и тревожные мысли. Психологи общаются с вдовами, родителями и детьми, которые надеются дождаться возвращения пропавшего без вести родственника. В данный момент именно школьники все чаще начали самостоятельно звонить на горячую линию, отметила эксперт.
Забайкалье дети участников СВО Линия психологической помощи
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