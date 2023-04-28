Дети бойцов СВО из Забайкальского края чаще стали обращаться за психологической помощью

Линия психологической помощи для участников СВО функционирует в Забайкальском регионе. Эксперты отмечают рост числа обращений детей и родных пропавших без вести и погибших солдат.
Как сообщает «РТК Забайкалье», специалисты рекомендуют не держать чувства в себе, а наоборот дать им поскорее выйти наружу. Данная служба прежде всего является анонимной и конфиденциальной, и не имеет никаких социальных последствий. С начала спецоперации обращения стали появляться и численно расти, поделилась ведущий специалист по медицинской психологии краевого минздрарва Тамара Костенко.
Обычно на линию обращаются граждане, жалующиеся на посттравматический синдром и тревожные мысли. Психологи общаются с вдовами, родителями и детьми, которые надеются дождаться возвращения пропавшего без вести родственника. В данный момент именно школьники все чаще начали самостоятельно звонить на горячую линию, отметила эксперт.