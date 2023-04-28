Отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса среди россиян

По данным экспертов, семь дней отдыха в пятизвездочном отеле по системе «все включено» обойдется от 70-90 тысяч рублей за двоих. Летом цена должна возрасти на 30-40%, но это ниже тех цен, которые предлагались в феврале и марте. Также известно, что отечественный туристический бизнес ожидал падения стоимости после майских праздников, однако низкий спрос заставил гостиницы принять меры уже сейчас.