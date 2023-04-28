Отели Турции начали снижать цены из-за низкого спроса среди россиян

Цены на турецкие отели упали в связи с низким спросом среди российских туристов. В среднем отдых в Турции подешевел на 20-30%, об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
По данным экспертов, семь дней отдыха в пятизвездочном отеле по системе «все включено» обойдется от 70-90 тысяч рублей за двоих. Летом цена должна возрасти на 30-40%, но это ниже тех цен, которые предлагались в феврале и марте. Также известно, что отечественный туристический бизнес ожидал падения стоимости после майских праздников, однако низкий спрос заставил гостиницы принять меры уже сейчас.
Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что в среднем цены снизились не менее чем на 30%. То, что ранее стоило 150 тысяч рублей за двух отдыхающих, теперь можно приобрести за 100 тысяч. Сейчас цены на майский и июньский отдых выглядят конкурентно, но специалист считает, что падение продолжится.
Ранее эксперты назвали самые популярные у россиян направления для путешествий на майские праздники.