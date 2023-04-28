Петербургские парламентарии хотят запретить вход с собаками в магазины, кафе и школы

Пока в Северной столице официальный запрет на посещение этих мест с собаками отсутствовал, однако теперь парламентарии приступят к обсуждению вопроса. Они хотят запретить заходить в вышеперечисленные места вместе с питомцами. Подготовить инициативу намерены к осени, а принять — в конце года.