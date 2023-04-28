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Петербургские парламентарии хотят запретить вход с собаками в магазины, кафе и школы

Общество
Петербургские парламентарии хотят запретить вход с собаками в магазины, кафе и школы

Петербургские парламентарии обсуждают законопроект, который позволит запретить владельцам собак заходить с ними в магазины, кафе и школы. Об этом сообщает «Царьград».

На первой встрече рабочей группы ЗакСа законодатели обсудили вопрос о том, все ли рады собакам в магазинах и в других общественных местах. Оказалось, что на эту тему поступает очень много обращений. Животные мешают жителям спокойно посещать магазины, кафе, школы.

Пока в Северной столице официальный запрет на посещение этих мест с собаками отсутствовал, однако теперь парламентарии приступят к обсуждению вопроса. Они хотят запретить заходить в вышеперечисленные места вместе с питомцами. Подготовить инициативу намерены к осени, а принять — в конце года.

Ранее петербуржец решил добиться через суд отмены намордников в метро для собак-поводырей. Аргументировал он это тем, что так пес не может в полной мере выполнить свою роль — невозможно поднять упавшую трость.
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