Что окажет влияние на рубль в мае и каким будет курс валют: обзор от биржевого аналитика Багманова

Некоторое давление на рубль сегодня может оказать фактор предстоящих длинных выходных: соответственно, инвесторы могут хеджировать свои рублевые позиции, покупая валюту, поэтому в целом ожидается, что диапазон от 80 до 85 пока останется актуальным, продолжил аналитик. В течение мая тоже, наверное, рубль будет здесь торговаться, но уже дальнейшую динамику обусловят в большей степени потоки экспорта и импорта России. Но если цены на нефть будут восстанавливаться, а, в принципе, это ожидается в мае, то, соответственно, рубль будет постепенно укрепляться. Ожидается, что в районе отметки 80 он укрепится и даже сможет попробовать ее преодолеть по направлению вниз, дал свой прогноз собеседник ФАН.