Что окажет влияние на рубль в мае и каким будет курс валют: обзор от биржевого аналитика Багманова

Российская валюта продолжает укрепляться, и этому есть причины, считает биржевой аналитик ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов. Эксперт оценил перспективы рубля в мае и объяснил ФАН преобладающие тенденции, сказывающиеся на курсе валют.
Рубль по итогам вчерашнего дня смог укрепиться на 0,3% процента, доллар упал с 81,60 до 81,30 и сейчас в районе 81 рубля торгуется, то есть рубль продолжает укрепляться.
«Сейчас идет налоговый период, но он уже подходит к концу. Этот фактор на следующей неделе уйдет, а рубль перестанет получать поддержку отсюда. С другой стороны, присутствует некая стабилизация цен на нефть, и снижение дисконта нефти марки Urals к Brent — это позитивный фактор: все-таки валютная выручка будет поступать. При этом сегодня центральным событием станет решение по процентной ставке, но ожидается, что пока она останется без изменений, на уровне 7,5%. Несмотря на то, что инфляция пока в годовом выражении опустилась ниже 3%, все-таки проинфляционные риски сохраняются, и, учитывая, что рубль таки неплохо ослаб за последние несколько месяцев, инфляционные риски могут проявиться в мае уже более активно», — поделился своими выводами Багманов.
Некоторое давление на рубль сегодня может оказать фактор предстоящих длинных выходных: соответственно, инвесторы могут хеджировать свои рублевые позиции, покупая валюту, поэтому в целом ожидается, что диапазон от 80 до 85 пока останется актуальным, продолжил аналитик. В течение мая тоже, наверное, рубль будет здесь торговаться, но уже дальнейшую динамику обусловят в большей степени потоки экспорта и импорта России. Но если цены на нефть будут восстанавливаться, а, в принципе, это ожидается в мае, то, соответственно, рубль будет постепенно укрепляться. Ожидается, что в районе отметки 80 он укрепится и даже сможет попробовать ее преодолеть по направлению вниз, дал свой прогноз собеседник ФАН.
«По отношению к юаню рубль также несколько укрепился — на 0,4%, вчера опустился с отметки 11,77 к отметке 11,7 рубля за юань, сейчас торгуется примерно на этих же отметках. Здесь также пока остается актуальным диапазон от 11 с половиной до 12 рублей за юань», — завершил свой обзор специалист по рынкам.
Ранее Александр Багманов предсказал скорое повышение курса рубля и перечислил влияющие на этот процесс факторы.