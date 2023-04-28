Скрывшая свои доходы Елена Блиновская призналась, что платила сниженный налог в размере 6%

Блогерша Елена Блиновская признала, что перечисляла сниженный налог в размере 6%.
Она заявила, что в бухгалтерской отчетности не отразила свой реальный доход. Блогер также созналась, что по предварительному сговору отмывала получаемые деньги с группой неустановленных лиц.
Ранее Блиновская написала явку с повинной по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Она дала признательные показания и созналась в совершении преступления, предусмотренного статьей 198 Уголовного кодекса («Уклонение физического лица от уплаты налогов»).
Адвокат Александр Карабанов накануне предположил, какое решение может принять суд по делу блогера Елены Блиновской.