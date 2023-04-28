Президент Турции Эрдоган и лидер оппозиции Кылычдароглу одновременно проведут предвыборные митинги в Стамбуле

Как стало известно, действующий лидер Турции намерен встретиться со своими сторонниками в Саду нации — на территории бывшего аэропорта имени Ататюрка. В то же время Кылычдароглу выступит перед потенциальными избирателями в парке Мальтепе Орхангази.