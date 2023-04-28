Президент Турции Эрдоган и лидер оппозиции Кылычдароглу одновременно проведут предвыборные митинги в Стамбуле

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу, считающийся основным соперником главы государства на предстоящих выборах, проведут митинги в Стамбуле в один день. Об этом рассказал портал Haberler.
В материале указано, что мероприятия состоятся в разных районах города за неделю до голосования. При этом оно назначено на 14 мая.
Как стало известно, действующий лидер Турции намерен встретиться со своими сторонниками в Саду нации — на территории бывшего аэропорта имени Ататюрка. В то же время Кылычдароглу выступит перед потенциальными избирателями в парке Мальтепе Орхангази.
Меж тем турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу признал, что страны-участницы зерновой сделки не выполнили данные России обещания. В частности, дипломат напомнил о ситуации вокруг отключения Россельхозбанка от платежной системы SWIFT.