Ссора матери и душевнобольного сына из Ростовской области закончилась смертью женщины

О деталях инцидента сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. По их данным, между родственниками возник конфликт. После этого молодой человек схватился за нож. Наибольшее количество ударов он нанес в области шеи, головы и туловища. Медикам спасти женщину не удалось.