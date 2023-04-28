Ссора матери и душевнобольного сына из Ростовской области закончилась смертью женщины

Несовершеннолетний житель Ростовской области убил мать ножом во время ссоры. По заявлению судмедэксперта, парень страдал психическим расстройством.
О деталях инцидента сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. По их данным, между родственниками возник конфликт. После этого молодой человек схватился за нож. Наибольшее количество ударов он нанес в области шеи, головы и туловища. Медикам спасти женщину не удалось.
Судмедэксперт заключил, что психическое заболевание сына погибшей не позволяет ему осознавать опасность своих действий. На данный момент возбуждено дело. По результатам рассмотрения материалов в суде будет решен вопрос о принудительном лечении подростка.
Ранее житель Московской области также должен предстать пред судом. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», мужчина присвоил себе квартиру — он расправился с владельцем жилплощади.