Специалисты Роспотребнадзора назвали способы борьбы с поллинозом

Как отметили в ведомстве, аллергическое заболевание поллиноз проявляется в отторжении организмом пыльцы растений-аллергенов, которые появляются в воздухе в период весеннего цветения. Чтобы не мучиться от насморка, заложенности в носу, приступов чихания, покраснений, отечности и зуда логично максимально ограничить контакт с открытым воздухом. Речь идет о воздержании от выездов на природу, а также о герметизации окон в квартире с помощью специальных сеток, сообщает «СОВА».