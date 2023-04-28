Специалисты Роспотребнадзора назвали способы борьбы с поллинозом

Эксперты Роспотребнадзора дали ряд рекомендаций гражданам, страдающим от сезонной аллергии, вызванной реакцией на пыльцу растений.
Как отметили в ведомстве, аллергическое заболевание поллиноз проявляется в отторжении организмом пыльцы растений-аллергенов, которые появляются в воздухе в период весеннего цветения. Чтобы не мучиться от насморка, заложенности в носу, приступов чихания, покраснений, отечности и зуда логично максимально ограничить контакт с открытым воздухом. Речь идет о воздержании от выездов на природу, а также о герметизации окон в квартире с помощью специальных сеток, сообщает «СОВА».
Рекомендуется установить дома системы для очистки и фильтрации воздуха, чаще производить влажную уборку, менять одежду и принимать душ после прихода с улицы. Возбраняется использование фитотерапии и косметических средств, содержащих натуральные растительные компоненты, а также питаться орехами, свежими фруктами и зеленью, на которых может оказаться пыльца.