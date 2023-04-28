В России зафиксировали снижение интереса к советским фильмам

Жители России стали реже смотреть фильмы времен СССР. К такому выводу пришли аналитики одного из стриминговых сервисов.
Специалисты решили выяснить, как меняется отношение граждан к советским фильмам и сравнили показатели первых кварталов 2022 и 2023 годов. Если прежде классические кинокартины времен Советского Союза собирали около 37,7 тыс. часов просмотров, то теперь этот показатель снизился до 29,4 тыс. часов.
При этом наибольший интерес к советским фильмам проявляют в январе. В среднем их смотрят на 38% чаще, чем в какой-либо другой период, передает «Газета.RU».
Россияне ранее назвали советские фильмы о любви, которые кажутся им лучшими. Первое место в рейтинге заняла лента Ильи Фрэза «Вам и не снилось», вышедшая в 1980 году.