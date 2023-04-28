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Президент Ирана запустил ряд проектов критической инфраструктуры в провинции Хузестан

Весь мир
Президент Ирана запустил ряд проектов критической инфраструктуры в провинции Хузестан

Данный регион считается одним из самых засушливых в стране.

Глава Ирана Эбрахим Раиси в сопровождении 11 министров и 5 вице-президентов посетил провинцию Хузестан, приняв участие в открытии нескольких инфраструктурных проектов.

Речь идет о 70-километровой двухпутной железной дороге Ахваз — Андимешк, электростанции комбинированного цикла, объектах водоснабжения и нефтеперерабатывающем заводе Ховейзе.

Также президент посетил ряд населенных пунктов, где пообщался с местными жителями, предпринимателями и деятелями культуры. Проведен выезд на объект водопереброски «Гадир».

Упомянутая железная дорога обойдется в 95,3 миллиона долларов. Поезда смогут развивать скорость до 120 километров в час, а годовой грузооборот рассчитывается в размере 14 миллионов тонн.

Электростанция в Андимешке стоимостью 142 миллиона евро будет вырабатывать электричество посредством использования природного газа. Общая мощность составит 451 МВт.

В прошлом Хузестан неоднократно подвергался засухе и дефициту питьевой воды, что вызывало беспорядки на местном уровне. Руководство Исламской Республики в настоящий момент активно сооружает критическую инфраструктуру для удовлетворения населения провинции.
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