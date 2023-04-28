Президент Ирана запустил ряд проектов критической инфраструктуры в провинции Хузестан

Данный регион считается одним из самых засушливых в стране.
Глава Ирана Эбрахим Раиси в сопровождении 11 министров и 5 вице-президентов посетил провинцию Хузестан, приняв участие в открытии нескольких инфраструктурных проектов.
Речь идет о 70-километровой двухпутной железной дороге Ахваз — Андимешк, электростанции комбинированного цикла, объектах водоснабжения и нефтеперерабатывающем заводе Ховейзе.
Также президент посетил ряд населенных пунктов, где пообщался с местными жителями, предпринимателями и деятелями культуры. Проведен выезд на объект водопереброски «Гадир».
Упомянутая железная дорога обойдется в 95,3 миллиона долларов. Поезда смогут развивать скорость до 120 километров в час, а годовой грузооборот рассчитывается в размере 14 миллионов тонн.
Электростанция в Андимешке стоимостью 142 миллиона евро будет вырабатывать электричество посредством использования природного газа. Общая мощность составит 451 МВт.
В прошлом Хузестан неоднократно подвергался засухе и дефициту питьевой воды, что вызывало беспорядки на местном уровне. Руководство Исламской Республики в настоящий момент активно сооружает критическую инфраструктуру для удовлетворения населения провинции.