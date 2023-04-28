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Блогерша Елена Блиновская написала явку с повинной по делу о неуплате налогов на сумму 918 млн рублей

Общество
Блогерша Елена Блиновская написала явку с повинной по делу о неуплате налогов на сумму 918 млн рублей

Блогерша Елена Блиновская написала явку с повинной по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Об этом говорится в материалах суда.

Об этом сообщила следователь в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании блогеру домашнего ареста. Ранее Блиновская дала признательные показания и созналась в совершении преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»).

Блиновскую накануне доставили в зал суда, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. На кадрах видно, что она предпочитает не показывать лицо во время слушания дела.
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