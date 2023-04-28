«Мир! Труд! Май!»: топ интересных мероприятий от крупнейшего агрегатора событий ЯRUS

Конкурсные и концертные программы, акции и флешмобы: в День весны и труда по всей России проходят тематические мероприятия в учреждениях культуры, на площадях и улицах, в парках и скверах. О самых ярких и необычных событиях 1 мая читайте в этой статье.
Выставки, увлекательные мастер-классы, автограф-сессии: ставший не просто традиционным, но и по настоящему символическим, Фестиваль ледоколов откроет летний туристический сезон в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 1 мая 2023. В течение трех дней на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Специальные выставки пройдут на борту легенды в исследовании Северного Ледовитого океана — ледокола-музея «Красин», а на территории самого фестиваля зрители увидят яркие иллюстративные выставки: «История водолазного дела России», «Живой мир севера. Древность и наши дни», «Летчики-герои».
Вырваться из череды рабочих дней и окунуться в удивительный мир Национального парка «Угра», где слились природа и современное искусство, может любой путешественник — в крупнейшем арт-парке в мире «Никола-Ленивец». Популярная деревушка находится в Дзержинском районе Калужской области. Экскурсионная часть территории — это уникальная заповедная зона, включающая инсталляции современного искусства: арт–объекты, мастерские и общественные пространства.
В эпицентре бурлящей культурной жизни Новосибирска любой желающий сможет открыть для себя сказки в интересной интерпретации иммерсивного проекта «ArtWeek». Посетители совершат путешествие между разными культурами на пересечении классического и современного искусств, а также откроют для себя сказочные произведения живописи и графики, — от инсталляций до медиапроектов художников из разных стран.
Праздничные эмоции, вызванные звучанием джазовых инструментов, подарит благотворительная концертная программа «Мир, труд, джаз» в Новокузнецке. Музыкально-патриотическое мероприятие, посвященное Первомаю, представит государственный духовой оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд»: исполнение состоится на открытой площадке Губернаторского джаз-клуба «Геликон».
Почувствовать весеннее настроение, проникнуться историческим контекстом народного праздника и набраться сил перед трудовыми буднями можно вместе с жителями Тюмени. Праздничная программа «На улице май, с песней встречай» порадует гостей на безвозмездной основе: начиная от концерта в сквере «Казачьи луга» до фестиваля декоративно-прикладного творчества и мастер-классов для всех любителей ручных работ.
Театральные постановки и концерты, весенние фестивали и праздники для детей, спортивные матчи и ресторанные вечера. Любое мероприятие можно найти в соцсети ЯRUS — крупнейшем агрегаторе событий в России. Ежедневно пользователь видит в приложении около 30 тысяч событий из 900 городов России: от крупных мегаполисов до небольших поселений.