«Мир! Труд! Май!»: топ интересных мероприятий от крупнейшего агрегатора событий ЯRUS

Выставки, увлекательные мастер-классы, автограф-сессии: ставший не просто традиционным, но и по настоящему символическим, Фестиваль ледоколов откроет летний туристический сезон в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 1 мая 2023. В течение трех дней на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Специальные выставки пройдут на борту легенды в исследовании Северного Ледовитого океана — ледокола-музея «Красин», а на территории самого фестиваля зрители увидят яркие иллюстративные выставки: «История водолазного дела России», «Живой мир севера. Древность и наши дни», «Летчики-герои».