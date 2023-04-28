Минпросвет провоцирует бунт родителей, игнорируя обсуждение вопросов цифровизации образования

Однако вместо того, чтобы помогать родителям защищать детей от деструктивного контента, родительский совет и Министерство просвещения РФ превратились в структуры, которые, по сути, лишают детей такой защиты, считает эксперт Всероссийского родительского совета, руководитель сообщества «На распутье.ру» Андрей Афанасьев. Сейчас, по его словам, развивается конфликт учителей и родителей, потому что те цели, которые ставит Министерство просвещения перед школой в корне расходятся с тем, чего хотят родители. Планируя работы на 2023-2024-й годы, Минпросвет просил родительские комитеты прислать свои пожелания по темам, которые должны быть в нем раскрыты. Однако в итоговой декларации плана на 2023-2024-ый год Всероссийского родительского совета родители, по словам эксперта, не увидели ни одной из предложенных тем.