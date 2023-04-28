Минпросвет провоцирует бунт родителей, игнорируя обсуждение вопросов цифровизации образования

Руководитель сообщества «На распутье.ру» Андрей Афанасьев рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как Министерство просвещения РФ превратило работу Всероссийского родительского совета в фикцию и продолжает игнорировать опасения родительского сообщества в связи с введением цифрового образования. Дальнейшее игнорирование Минпросветом запросов родителей прояснить ряд вопросов, по его мнению, может привести к их бунту.
В июле 2022 года при Министерстве просвещения РФ был создан Всероссийский родительский совет, одной из задач которого является противостояние информационным угрозам, которым подвергаются школьники в сети интернет. Российские школьники сегодня оказались под большим информационным давлением, они столкнулись с потоком фейковых новостей и призывов к дестабилизации обстановки в стране, рассказала директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина.
Однако вместо того, чтобы помогать родителям защищать детей от деструктивного контента, родительский совет и Министерство просвещения РФ превратились в структуры, которые, по сути, лишают детей такой защиты, считает эксперт Всероссийского родительского совета, руководитель сообщества «На распутье.ру» Андрей Афанасьев. Сейчас, по его словам, развивается конфликт учителей и родителей, потому что те цели, которые ставит Министерство просвещения перед школой в корне расходятся с тем, чего хотят родители. Планируя работы на 2023-2024-й годы, Минпросвет просил родительские комитеты прислать свои пожелания по темам, которые должны быть в нем раскрыты. Однако в итоговой декларации плана на 2023-2024-ый год Всероссийского родительского совета родители, по словам эксперта, не увидели ни одной из предложенных тем.
Например, там нет темы перехода на цифровой ГОС (государственный образовательный стандарт. — Прим. ФАН), которая очень волнует родителей.
«У нас сейчас новый ГОС — что это такое, почему там так часто упоминается цифровизация образования? Эти вопросы никто с родителями не обсуждал, а мы бы очень хотели, но обсуждать негде, потому что совет и Министерство просвещения их игнорирует», — заявил Андрей Афанасьев.
Вторая очень волнующая родителей тема — это незаконная регистрация учеников, часто без ведома родителей, на цифровых платформах, и принуждение несовершеннолетних к использованию цифровой образовательной среды и цифровой платформы в образовательном процессе. По словам эксперта, этот вопрос сейчас волнует абсолютно всех родителей, так как уже идет массовое принуждение детей к регистрации на цифровых платформах, таких как «Сферум» в VK-мессенджере.
«Родители категорически против вовлечения детей в VK — самую грязную в России социальную сеть, но нас никто не слышит», — отметил Андрей Афанасьев.
Много вопросов у родителей, по его словам, по поводу ВГИС «Моя школа» — каковы ее функции, назначение, какие подсистемы туда входят, какой объем собираемых данных и какова цель сбора этих данных.
Родительские комитеты считают дискриминацией введенную Минпросветом практику мотивирующего мониторинга регионов. По словам эксперта, она введена с целью мотивирования школы загонять детей в «цифру», но при нерешенности вышеуказанных вопросов, эта мера является преждевременной, считает Андрей Афанасьев.
«Согласно пункт 51, чем больше обучающихся будет вести цифровой профиль, тем больше рейтинг. Пункт 52 определяет долю обучающихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формирования индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио. Весь этот цифровой рейтинг — это цифровая сегрегация населения в открытом виде», — заявил эксперт.
Он отметил, что вместо обсуждения проблем, которые реально волнуют родителей, Всероссийский родительский совет ввел в тематический план мероприятия, которые мало, кому нужны. Например, там значатся такие темы, как «взаимодействие с общественными организациями», «проведение мастер классов по развитию софт скилс», «всероссийский обучающий интенсив-семинар Школа родительского просвещения».
«Вот мы, как родители, просто спим и видим, когда же нашим детям будут софт скилс — мягкие навыки развивать, а Всероссийский совет родителей будет заниматься просвещением родителей», — возмущается Александр Афанасьев.
Всероссийский родительский совет, считает эксперт, должен стать по-настоящему той площадкой, которая снимает опасения у родителей в свете новых инициатив Министерства просвещения РФ, прежде всего, в вопросах введения цифрового образования. Если министерство продолжит дистанцироваться от обсуждения острых вопросов с родительскими сообществами, это может вызвать бунт родителей, заявил Александр Афанасьев.