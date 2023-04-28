В Конгрессе потребовали раскрыть количество американских военных на Украине

Документ, который был вынесен на голосование конгрессменом-республиканцем Мэттом Гетцем и поддержанный его коллегами по партии, предусматривает предоставление законодателям доступ ко «всем документам, указывающим на какие-либо планы по оказанию текущей или будущей военной помощи Украине». Также должна быть раскрыта любая информация, «указывающая, развернуты ли в настоящее время на Украине какие-либо подразделения Вооруженных сил Соединенных Штатов, включая силы специальных операций».