Вашингтон, 28 апреля. Палата представителей США приняла проект постановления с призывом к Белому дому обнародовать данные по использованию Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине.
Документ, который был вынесен на голосование конгрессменом-республиканцем Мэттом Гетцем и поддержанный его коллегами по партии, предусматривает предоставление законодателям доступ ко «всем документам, указывающим на какие-либо планы по оказанию текущей или будущей военной помощи Украине». Также должна быть раскрыта любая информация, «указывающая, развернуты ли в настоящее время на Украине какие-либо подразделения Вооруженных сил Соединенных Штатов, включая силы специальных операций».
Как отмечают законодатели, с начала конфликта в «незалежной» конгресс санкционировал выделение Киеву помощи на сумму более 100 миллиардов долларов. Теперь они призывают Белый дом предоставить полный отчет о расходовании этих средств.
Законопроект вызвал резкую критику со стороны Демократической партии. Конгрессвуман Кэти Мэннинг охарактеризовала эту меру «противоречивой и опрометчивой», заявив, что «это верх законодательной безответственности, который ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, наших европейских союзников и партнеров, а также мужественный украинский народ». По ее словам, документ ставит под угрозу двухпартийный консенсус относительно «непоколебимой и бессрочной» поддержки Украины.
«Принятие этого закона станет подарком Путину и его кремлевским приспешникам и обеспечит наглядность планов, которые наши военные и разведывательные руководители стремятся защитить любой ценой», — заявила она.
Конгрессмен Джерри Коннолли поддержал свою коллегу, подчеркнув, что сейчас неподходящее время для прозрачности в отношении миллиардов долларов американских налогоплательщиков, поступающих на Украину.
В свою очередь республиканец Дэрил Исса отметил, что любые документы, предоставленные Палате представителей, не будут обнародованы и что всякая запрашиваемая информация будет храниться в Специальном комитете по разведке.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении комитета Палаты представителей по иностранным делам, который примет решение о его имплементации.