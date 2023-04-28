Microsoft перестанет выпускать крупные обновления для Windows 10

Корпорация Microsoft объявила о прекращении выпуска новых версий десятой ОС Windows.
Согласно сообщению на сайте компании, текущая сборка операционной системы — 22H2 — станет последней. Отмечается, что до 14 октября 2025 года корпорация будет выпускать обновления системы безопасности.
«Период технической поддержки Windows 10 прекратится 14 октября 2025 года. Текущая версия 22H2 будет окончательной версией Windows 10», — сообщили в Microsoft.
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