Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Центробанк продолжает выступать против «вертолетных денег»

Центральный банк России все еще выступает против «вертолетных денег». Такое заявление сделала глава организации Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что такую систему нельзя использовать для оживления спроса. По мнению лидера ЦБ, необходимо оказывать адресную поддержку людей, сообщает Telegram-канал BRIEF.
О своей позиции Набиуллина высказывалась более года назад. Она заявляла о разнице между этим вариантом и классической помощью людям из бюджета. Как сообщает «Национальная служба новостей», в тот момент систему «вертолетных денег» глава Центрабанка считала неактуальной для России. Ее точка зрения не изменилась и сегодня.
Ранее Набиуллина также сообщала, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными. В месяц граждане смогут пополнять счет на 300 тыс. рублей. При этом проценты за транзакции взиматься также не будут.