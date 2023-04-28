Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: Центробанк продолжает выступать против «вертолетных денег»

О своей позиции Набиуллина высказывалась более года назад. Она заявляла о разнице между этим вариантом и классической помощью людям из бюджета. Как сообщает «Национальная служба новостей», в тот момент систему «вертолетных денег» глава Центрабанка считала неактуальной для России. Ее точка зрения не изменилась и сегодня.