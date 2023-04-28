Президент Венгрии Новак призвала Папу Римского посодействовать мирному урегулированию конфликта на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак в процессе апостольского визита Папы Римского Франциска в Будапешт призвала его посодействовать миру на Украине.
Новак во время выступления перед Папой Римским сказала, что только он может «говорить с Киевом и Москвой» и поспособствовать наступлению справедливости в мире. Она в своей речи призвала понтифика содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
Папа Римский в рамках трехдневного визита в Будапешт проведет встречи с венгерскими государственными и церковными служащими, побеседует с бедняками и беженцами, с молодежью и представителями образовательных и культурных учреждений. В последний день пребывания в Венгрии понтифик отслужит мессу на площади перед парламентом страны в воскресенье.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало, что в Приморском крае очень ждут Папу Римского после того, как понтифик выражал желание воочию увидеть приморских леопардов.