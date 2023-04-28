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Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о детонации мины вблизи Запорожской АЭС

Политика
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о детонации мины вблизи Запорожской АЭС

Взрыв мины произошел недалеко от атомной электростанции, расположенной в Запорожской области. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам главы организации, в настоящее время в районе объекта энергетической инфраструктуры продолжаются боевые действия. В ходе сражения один из снарядов упал в непосредственной близости от АЭС, после чего детонировал.

«Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ на этой неделе снова были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке», — указано в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.

Никакой дополнительной информации, включая данные о повреждениях, к текущему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что специалисты МАГАТЭ почти каждый день фиксируют обстрелы станции. Как заявили в агентстве, на этом фоне руководитель организации испытывает «глубокое беспокойство».
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