Депутат Госдумы Свищев осудил Польшу за создание антироссийской коалиции в спорте

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал русофобские планы Польши по отлучению российских спортсменов от международных соревнований.
Как считает Свищев, попытки Польши сколотить группу из 36 стран с целью недопущения спортсменов России к участию в турнирах и чемпионатах прямо противоречат рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Поэтому МОК вполне может наказать поляков и других провокаторов за создание незаконной группировки, наносящей ущерб мировому спорту, сообщает Pravda.Ru.
При этом Свищев отметил, что выходка Польши по большому счету просто бессмысленна, так как российские власти четко заявили о невозможности участия спортсменов России в Олимпиаде на предложенных МОК унизительных условиях, которые предполагают отречение от официальной политической позиции Кремля.