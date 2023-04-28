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Депутат Госдумы Свищев осудил Польшу за создание антироссийской коалиции в спорте

Политика
Депутат Госдумы Свищев осудил Польшу за создание антироссийской коалиции в спорте

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал русофобские планы Польши по отлучению российских спортсменов от международных соревнований.

Как считает Свищев, попытки Польши сколотить группу из 36 стран с целью недопущения спортсменов России к участию в турнирах и чемпионатах прямо противоречат рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Поэтому МОК вполне может наказать поляков и других провокаторов за создание незаконной группировки, наносящей ущерб мировому спорту, сообщает Pravda.Ru.

При этом Свищев отметил, что выходка Польши по большому счету просто бессмысленна, так как российские власти четко заявили о невозможности участия спортсменов России в Олимпиаде на предложенных МОК унизительных условиях, которые предполагают отречение от официальной политической позиции Кремля.
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