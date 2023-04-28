Депутат Госдумы Свищев осудил Польшу за создание антироссийской коалиции в спорте

При этом Свищев отметил, что выходка Польши по большому счету просто бессмысленна, так как российские власти четко заявили о невозможности участия спортсменов России в Олимпиаде на предложенных МОК унизительных условиях, которые предполагают отречение от официальной политической позиции Кремля.