Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за диверсии и терроризм

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказаний за диверсии и терроризм. Подтверждающий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Теперь за диверсию преступнику может грозить до 20 лет лишения свободы, до этого максимальный срок составлял 15 лет. Также усиливается наказание за международный терроризм — до 12 лет тюремного заключения (раньше было 10).
Срок за совершение действий, создающих угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, увеличился до 20 лет, ранее максимальное наказание составляло — 15.
Пособничество террористической деятельности будет наказываться минимум семью годами тюрьмы. Ранее ответственность за подобные преступления начиналась от пяти лет.
Ранее в России ввели пожизненное заключение за государственную измену. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина.