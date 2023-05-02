Тина Канделаки: на «Матч ТВ» все говорили, что я не разбираюсь в спорте, на ТНТ — в юморе

Продюсеру необязательно разбираться в жанрах, ему в первую очередь нужно не бояться перестраивать команды, запускать на канале новые форматы и рисковать. Потому что сегодняшнее телевидение находится в стадии трансформации. Об этом в интервью ФАН рассказала известная журналистка и телеведущая Тина Канделаки, в сентябре 2021 года занявшая пост заместителя генерального директора «Газпром-медиа».
— Недавно вышел новый сезон одного из самых рейтинговых проектов ТНТ – «Звезды в Африке». Если представить вас участницей шоу, кто мог бы составить вам конкуренцию и почему?
— Чем в первую очередь знаменито наше африканское супершоу? Это преодоление себя, физические испытания и много-много интриг и подковерных игр. Со спортом я, слава Богу, дружу, а что касается всяких разных интриг, то я уже почти 30 лет работаю на телевидении, так что вряд ли меня в этом плане чем-то можно удивить. Думаю, что если бы я вдруг оказалась на шоу «Новые звёзды в Африке», то основной сложностью было бы объяснить другим участникам, почему директор телеканала ТНТ вдруг оказался вместе с ними в Лимпопо и где здесь подвох?
— Топовые шоу ТНТ и ТВ-3 вызывают сильные эмоции. Какое это шоу для вас? Есть ли у вас страх или фобии?
— У меня, как у любого живого человека, есть и страхи, и фобии. Но в силу того, что моя жизнь сложилась таким образом, что я нахожусь по другую сторону экрана, я свои фобии преодолеваю с помощью того, что продюсирую шоу для тех, кто свои фобии преодолевает на экране. Когда я смотрю, как едят тараканов или прыгают с высоты, понимаю, что я на это точно не способна. Но я рада, что кто-то при помощи нашего шоу этот страх сумел преодолеть.
— Вы запустили новый проект «Умнее всех» на канале «Пятница». Уже можно сделать выводы о том, как приняла его аудитория?
— К моменту нашего с вами разговора в эфир вышло всего шесть выпусков программы, но мне уже успело написать такое количество людей, что это говорит о многом. Мне очень приятно, что возвращение жанра детской интеллектуальной викторины на телевидение действительно ждали. Это можно заметить и по ажиотажу на кастингах, которые мы проводили и офлайн, и в YAPPY. Зрительский интерес подтверждают и рейтинги. Шоу состоялось, я и Николай Борисович Картозия крайне довольны. И уверенно смотрим в будущее, готовясь ко второму сезону. Кстати, кастинг на участие в нем открыт!
— Вы много работаете с детьми, какие отличия Вы замечаете между детьми времен «Самого умного» и нынешним поколением?
— Совершенно очевидно, что нынешнее поколение – это дети цифровой эпохи. Раньше, чтобы узнать что-то новое, нужно было идти в библиотеку, искать нужную книжку. А сейчас любая книжка у тебя под рукой в твоем смартфоне. Поэтому, конечно, сегодняшние дети совсем другие, и спустя десять лет я вижу, как повлиял на них интернет — в позитивном смысле. Они свободные, очень хорошие, не менее эрудированные, чем прежде.
— Какие, как вам кажется, сейчас проблемы детей (образование, отдых и т.д.) стоят наиболее остро?
— Все просто: цифровизация — это монета с двумя сторонами, и вторая сторона как раз заключается в том, что современный мир очень сильно давит на детей. Мы всё время стараемся их как можно сильнее загрузить информацией, ребёнок ещё говорить не умеет, а уже не может есть без «Синего трактора» и «Трёх котов». А потом начинается школа, где мозг ребёнка уже не губка, которая впитывает знания, а женская сумочка, в которую засыпают всё, что можно и нельзя. Рано или поздно это всё приводит к эмоциональной истощённости. Детей нужно не только пичкать информацией, а учить их думать, анализировать, создавать что-то новое. Без этого они потом превратятся в роботов, которые уже ни на какую работу устраиваются не захотят, потому что после школы и университета им захочется просто отдохнуть наконец-то.
— Сегодня идет много жарких дискуссий про ЕГЭ. Этот вопрос всегда был одним из обсуждаемых, но сейчас просто пик. Вы лично как относитесь к ЕГЭ и вообще к сегодняшней системе российского образования? Как можно улучшить ситуацию?
— Мне кажется, это пик наступает каждый год ближе к маю-июню, когда все вдруг вокруг вспоминают, что есть такой экзамен. А ведь он с нами уже 20 с лишним лет. Просто когда его вводили, мир вокруг был совершенно другим. Выпускники-2023 и выпускники-2003 – это совершенно разные люди. Развитие интернета и социальных сетей привело к тому, что единый госэкзамен просто не справляется с той задачей, которую перед ним ставили. Я много общаюсь с абитуриентами, и они воспринимают ЕГЭ как финального босса, которого нужно всеми правдами и неправдами победить, а потом уже спокойно жить дальше. Послушайте, сколько историй мы знаем, когда школьники настолько загоняются из-за этих баллов настолько, что это порой это приводит даже совсем к печальным последствиям. Это страшно! Так быть не должно.
Школа должна давать понимание того, что, чтобы стать успешным человеком, учиться нужно всю жизнь, а не зубрить, какой цветок стоял на подоконнике во время первой встречи Онегина и Татьяны. Нужно не просто пичкать детей информацией, а объяснять, как и для чего они могут использовать те или иные знания, показывать им живые примеры, вдохновлять.
— Вы работали на многих телеканалах. Из последних – спорт, развлечения и детский контент. Что лично для Вас интереснее?
— Лично мне всегда интересно что-то новое. Вы же понимаете, что в любой работе есть свои циклы. Я на «Матч ТВ» непосредственно операционно занималась управлением семь лет. Понятно, что уже многие вещи для меня и моей команды стали достаточно типовыми. Условно говоря, мы регулярно встречаем людей, которые несколько раз в год приходят и говорят нам, как строить спортивные телевидение. Потом мы им объясняем все типовые кейсы, и люди начинают понимать, что то, что им показалось неплохой идеей для внедрения, мы об этом или говорили семь лет назад, или уже реализовали, или отбросили.
Поэтому для меня интереснее всего пробовать что-то новое. Для меня история с тем же ТНТ была достаточно типовой после «Матч ТВ». На «Матч ТВ» все говорили, что я не разбираюсь в спорте, на ТНТ мне то же самое сказали про юмор. Но всем, кто это говорит, я могу очень просто ответить: генеральному директору или продюсеру необязательно разбираться в жанрах, ему в первую очередь нужно не бояться перестраивать команды, не бояться запускать на канале новые форматы и не бояться рисковать. Потому что сегодняшнее телевидение находится в стадии трансформации. И победит тот, кто умеет рисковать, и чей риск окажется оправданным. То есть, рисковать надо не глупо, а на основе профессионального опыта и командной готовности эти риски с тобой разделить.
— Есть ли идея новых проектов (я имею в виду и телевидение, и другие сферы) от Тины Канделаки? На какой стадии они сейчас находятся, если есть?
— В последнее время проектом мечты для меня было шоу «Умнее всех», для меня было очень важно запустить его на телеканале «Пятница!». С этой задачей мы успешно справились. А если говорить о новых проектах телеканала ТНТ, то тут у нас запуски буквально каждую неделю. Совсем недавно мы презентовали «Новые звёзды в Африке», сейчас в эфире идёт прекрасный сериал «Друг на час» с большим русским актёром Сергеем Шакуровым и талантливым Борей Дергачнвым, Паша Воля со своим авторским «Шоу Воли» набирает обороты, совсем скоро он представит еще и реалити-шоу «Выжить в Дубае» вместе со всеми нами любимой Ляйсан Утяшевой, в этом году 10 лет отпразднует сериал «СашаТаня», мы уже готовим продолжение музыкального шоу «Конфетка». Так что новых проектов будет много, поверьте.
— Идеальный день Тины Канделаки – это?
— Мой идеальный день достаточно однообразный, но только однообразие и дает возможность системно чем-то заниматься. Однообразие, рутина – это такие вещи, которые многие используют со знаком минус, а я всегда использую со знаком плюс. У меня такой ежедневный ритуал: просыпаюсь, занимаюсь детьми, иду на спорт, потом иду на работу, весь день работаю, возвращаюсь, провожу время в кругу семьи, и стараюсь как можно раньше уснуть. Это и есть идеальный день.
— Недавно на канале ТНТ завершился 1-й сезон шоу «Конфетка», вызвавшего немало сильных эмоций у зрителей и участников. Расскажите, как этот проект приняла аудитория? Можно ли считать его успешным и почему?
— «Конфетка» – это для нас очень смелый и во многом экспериментальный проект, потому что шоу такого формата не было ни на ТНТ, ни на ТВ в целом. Но мы давно приучили зрителя к тому, что не боимся рисковать, нас за это, собственно, и любят. С одной стороны, мы, конечно, были уверены в «Конфетке», потому что для того, чтобы этот проект увидел свет, была проделана просто колоссальная работа.
Тут нужно сказать в первую очередь сказать спасибо Александру Александровичу Жарову, который позволяет экспериментировать и в очень короткие сроки воплощать экспериментальные проекты. И конечно, Гарику Мартиросяну с Мариной Кравец, и всей команде «ВайТ Медиа» во главе с Юлией Сумачевой, продюсеру Андрею Шелкову, и нашим замечательным парням из Comedy Club Зурабу Матуа и Андрею Аверину, которые отсмотрели буквально тонны материала, выбрали лучшее, а затем превратили эти песни в конфетки, и Паше Гавриленкову, который занимался текстами.
С другой стороны, думаете, тому же Гарику было не волнительно возвращаться на ТВ с форматом, которого прежде никто не видел и изобретать велосипед буквально с нуля? Конечно, волнительно! Но после первого сезона можно совершенно точно сказать, что наша ставка сыграла. Проект прошел в эфире ярко и громко, его обсуждали, каждую неделю гадали, кто же появится в новом выпуске. Я сама лично видела эти комментарии под выпусками, где люди были просто в восторге от переделок Сережи Лазарева, «Иванушек», Сережи Жукова, Миши Галустяна, Толи Цоя. А дуэт Влада Топалова и Регины Тодоренко, который зажегся на сцене шоу? И тут заслуга не только наших замечательных артистов, но и прекрасных авторов, которые все эти шедевры придумали. И ведь теперь у многих песен из шоу появилась новая жизнь, о них узнало все больше людей, артисты выпустили свои версии, поют эти песни на концертах. Что это, если не успех? Об этом же говорят и цифры: всего за восемь выпусков мы трижды становились лидерами слота. Так что, конечно, мы считаем «Конфетку» успешным шоу. У которого обязательно будет второй сезон! Так что ждите в эфире.
— Стало известно о запуске нового проекта на ТНТ – «Выжить в Дубае». Как появилась идея создания этого шоу? В чем его уникальность? Чем планируете удивлять зрителя в этом проекте?
«Выжить в Дубае» – это еще один наш эксперимент, реалити-шоу, в котором вместе сосуществовать будут суперзвезды нашего шоу-бизнеса, и народная команда, собранная из зрителей канала ТНТ, которые никогда не были за границей. И одно только это уже само по себе удивительно, потому что, например, в «Новые звезды в Африке» просто так не попадешь, а тут – пожалуйста! Вот они звезды, шейхи, дворцы – все как на ладони. Это очень важный для нашего канала проекта, запуск которого был бы невозможен без работы большой команды: Павел Воля, Константин Обухов, Борис Ханчалян, Всеволод Жаров, Марина Разумова, Аркадий Водахов и многие другие, кто вложил в этот проект все силы.
Как появилась идея шоу? Очень просто: Паша и Ляйсан отдыхали в Дубае, случайно оказались в пустыне без телефонов, и им пришлось буквально там «выживать». Тогда они и решили, чего им одним-то страдать? Гораздо веселее отправить туда кучу знаменитостей, наставить сотни камер и заставить звёзд биться за еду, воду и ночлег!
— Как принималось решение о том, кто станет ведущим нового шоу? Почему выбор пал на Павла Волю?
Послушайте, во-первых, Паша будет вести шоу не один, а вместе со своей супругой Ляйсан, и это большое событие для телеканала ТНТ и российского телевидения. Во-вторых, если честно, я очень скептически отношусь к тому, когда семейные пары работают вместе, потому что успехов семейных пар не так много знает отечественное телевидение, да и вообще история отечественной массовой культуры. Если только Миронова и Менакер, Лолита и Саша Цекало на заре своих карьер. Но здесь оказалась абсолютно win-win ситуация, потому что Паша и Ляйсан очень профессиональные люди по отдельности, и я не знала, насколько они будут профессиональные вместе. Я в этом сомневалась, и об этом все знают. Так вот, публично могу признать, что я ошиблась. Они очень профессионально работают вместе.