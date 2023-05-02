Тина Канделаки: на «Матч ТВ» все говорили, что я не разбираюсь в спорте, на ТНТ — в юморе

С другой стороны, думаете, тому же Гарику было не волнительно возвращаться на ТВ с форматом, которого прежде никто не видел и изобретать велосипед буквально с нуля? Конечно, волнительно! Но после первого сезона можно совершенно точно сказать, что наша ставка сыграла. Проект прошел в эфире ярко и громко, его обсуждали, каждую неделю гадали, кто же появится в новом выпуске. Я сама лично видела эти комментарии под выпусками, где люди были просто в восторге от переделок Сережи Лазарева, «Иванушек», Сережи Жукова, Миши Галустяна, Толи Цоя. А дуэт Влада Топалова и Регины Тодоренко, который зажегся на сцене шоу? И тут заслуга не только наших замечательных артистов, но и прекрасных авторов, которые все эти шедевры придумали. И ведь теперь у многих песен из шоу появилась новая жизнь, о них узнало все больше людей, артисты выпустили свои версии, поют эти песни на концертах. Что это, если не успех? Об этом же говорят и цифры: всего за восемь выпусков мы трижды становились лидерами слота. Так что, конечно, мы считаем «Конфетку» успешным шоу. У которого обязательно будет второй сезон! Так что ждите в эфире.