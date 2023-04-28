«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Евгений Данилов

Федеральное агентство новостей представляет новый выпуск программы «Грани свободы». В гостях у главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрада — советский и российский поэт, журналист, телевизионный редактор и исследователь русской поэзии Евгений Данилов.
Герой выпуска рассказал, чем закончатся гонения киевского режима против православной веры с молчаливого одобрения стран Запада.
«Мы для них не представляем никакой ценности. Для них ценность — это земля и то, что имеется на ней: полезные ископаемые, нефть, газ и другие энергоносители. И для них желательно, чтобы нас стало поменьше, чтобы мы это все отдали. И все это, конечно, лежит в русле общей политики которую они там, совершенно не стесняясь, озвучивают», — считает Данилов.
Журналист также объяснил, почему Запад старательно пытается заменить традиционные ценности на либеральные, а также рассказал, кто именно помогает радикалам нападать на верующих. Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «Грани свободы» с Мирой Тэрада.