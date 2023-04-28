«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Евгений Данилов

Журналист также объяснил, почему Запад старательно пытается заменить традиционные ценности на либеральные, а также рассказал, кто именно помогает радикалам нападать на верующих. Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «Грани свободы» с Мирой Тэрада.