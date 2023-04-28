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Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Соответствующий документ опубликован в пятницу.

Указ также предусматривает запрет на выпуск в продажу никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, которые усиливают зависимость от никотина. Скидки на данную продукцию запрещаются, а их продажа будет возможной лишь в розничных магазинах.

Стоит отметить, что 11 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов. Депутат Никита Чаплин в беседе с ФАН заявил, что зависимость от «курилок» такая же сильная, как от спиртосодержащей продукции и запрещенных веществ.
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