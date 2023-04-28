Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Указ также предусматривает запрет на выпуск в продажу никотинсодержащей жидкости с ароматизаторами и добавками, которые усиливают зависимость от никотина. Скидки на данную продукцию запрещаются, а их продажа будет возможной лишь в розничных магазинах.