«Союз-Бенин»: студенты в Африке начнут активно изучать русский язык

В сентябре 2023 года в западноафриканском Бенине заработает «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку».
Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению между Государственным университетом просвещения и ведущим университетом Бенина Абомей-Калави, в котором обучается порядка 70 тысяч студентов. Выпускники центра смогут затем учиться в российских вузах по востребованным в своей стране специальностям — сельское хозяйство, инженерия, медицина.
На днях проректор по науке Государственного университета просвещения Дмитрий Куликов посетил Бенин. Министр высшего образования и науки Бенина Элеонор Яйи Ладекан отметила большую заинтересованность правительства страны в продвижении российского образования в стране и развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. Об этом она заявила на встрече с представителями от России, представителем российского вуза Дмитрием Куликовым и чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Бенин Игорем Евдокимовым. Африканское руководство ассоциации выпускников российских и советских вузов «Союз-Бенин» заявило на встрече с российской делегацией: «Мы ждали Россию и готовы помогать в работе».
Африка — континент с огромными природными ресурсами, ряд его стран показывает хорошие экономические результаты. И это закономерно вызывает большой интерес. В Африке активно работают китайцы, туда стремятся французы и американцы. Россия активно восстанавливает сейчас свое присутствие там, что невозможно без расширения ареала русского языка. Для продвижения русского языка в Западной Африке основным стал Государственный университет просвещения. Напомним, что в соответствии с федеральной программой Министерства просвещения РФ Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку будут открыты в 55 странах мира.
По данным агентства ООН, по меньшей мере 2100 школ в провинциях Северная Киву и Итури были вынуждены закрыться из-за ухудшения ситуации с безопасностью в период с января 2022 по март 2023 года. ЮНИСЕФ сообщает, что из-за масштабов кризиса большинство детей, живущих в лагерях для перемещенных лиц, не посещают школу.