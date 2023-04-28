«Союз-Бенин»: студенты в Африке начнут активно изучать русский язык

Африка — континент с огромными природными ресурсами, ряд его стран показывает хорошие экономические результаты. И это закономерно вызывает большой интерес. В Африке активно работают китайцы, туда стремятся французы и американцы. Россия активно восстанавливает сейчас свое присутствие там, что невозможно без расширения ареала русского языка. Для продвижения русского языка в Западной Африке основным стал Государственный университет просвещения. Напомним, что в соответствии с федеральной программой Министерства просвещения РФ Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку будут открыты в 55 странах мира.