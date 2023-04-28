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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении возмещения по пенсионным накоплениям

Общество
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении возмещения по пенсионным накоплениям

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение предельной суммы гарантийного возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный закон был подготовлен в рамках реализации послания президента, в котором он подчеркнул важность гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан. Ранее законодательство возмещало только суммы вкладов до 1,4 миллиона рублей.

Согласно пояснению к закону, повышение суммы позволит привлечь новых клиентов. В свою же очередь развитие негосударственного пенсионного обеспечения позволят сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы.

Также Путин подписал закон о введении пожизненного срока заключения за государственную измену. Кроме того, будет ужесточено наказание за терроризм, пишет «Вечерняя Москва».
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