Биржевые цены на золото ждут решения ФРС по ставке: аналитик Багманов о том, что влияет на курс драгметалла

При этом доходности десятилетних американских гособлигаций вчера несколько подросли, поднялись чуть выше 3,5%, а индекс доллара DXY сегодня несколько восстанавливается, к уровню 101 с половиной пункта. Как отмечает Александр Багманов, в большей степени индекс доллара растет на том, что достаточно серьезно снижается йена — сегодня выходили данные по инфляции в апреле в Токио, она выросла на 3,5%, хотя ожидался рост до 3,2%. И самое главное — Банк Японии оставил ставку без изменений на минимальном уровне — 0,1 пункта. Ставка не растет, хотя инфляция повышается, и, конечно, на этом фоне йена ослабла, доллар укрепился и индекс доллара DXY.