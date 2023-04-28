Биржевые цены на золото ждут решения ФРС по ставке: аналитик Багманов о том, что влияет на курс драгметалла

Обозреватель фондовых рынков из экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов объяснил ФАН, что происходит с ценами на золото и каких изменений курса ждать в ближайшее время.
Золото по итогам вчерашнего дня закрылось без изменений, торговалось на уровне 1990 долларов за тройскую унцию, сегодня несколько снижается — к отметке примерно 1983 доллара.
«Основное влияние на это оказала публикация данных по ВВП США, а она говорит о том, что экономика охлаждается, и риски рецессии начинают увеличиваться. Тут два момента: во-первых, золото выступает защитным активом от проблем в американской экономике, во-вторых, ФРС все-таки может постепенно достичь предела ставки: то есть на следующей неделе, как ожидается, еще повысит ее на 25 базисных пунктов. Ну и на этом, может быть, остановится, поскольку уже есть явное замедление экономики. То есть здесь тоже позитив для золота», — рассуждает эксперт.
При этом доходности десятилетних американских гособлигаций вчера несколько подросли, поднялись чуть выше 3,5%, а индекс доллара DXY сегодня несколько восстанавливается, к уровню 101 с половиной пункта. Как отмечает Александр Багманов, в большей степени индекс доллара растет на том, что достаточно серьезно снижается йена — сегодня выходили данные по инфляции в апреле в Токио, она выросла на 3,5%, хотя ожидался рост до 3,2%. И самое главное — Банк Японии оставил ставку без изменений на минимальном уровне — 0,1 пункта. Ставка не растет, хотя инфляция повышается, и, конечно, на этом фоне йена ослабла, доллар укрепился и индекс доллара DXY.
«Также выходили данные по ВВП Европы в I квартале: рост стал 0,1%, хотя ожидался рост на 0,2%, таким образом подтверждаются риски, что и у евро сейчас будут серьезные проблемы, и в целом, это позитивно для золота. Пока что золото остается в диапазоне от 1960 до 2070 долларов за тройскую унцию. Ну, и сегодня ждем данных по индексу расходов на личное потребление — это тоже показатель инфляции, на который очень внимательно обращает внимание ФРС. А, учитывая, что на следующей неделе уже заседание, эти данные могут повлиять на итоговое решение. Но скорее всего, вероятно, факт того, что в ФРС поднимут ставку на 25 базисных пункта. И пока рынок оценивает такую вероятность в 90%», —подытожил биржевой аналитик.
Ранее Александр Багманов предсказывал рост курса золота, а также объяснил, что оказывает влияние на такие изменения цен.