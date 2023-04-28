МВФ призвал Египет и Тунис ужесточить денежно-кредитную политику для стабилизации инфляции

Вашингтон, 28 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) призвал Египет и Тунис к дальнейшему повышению процентных ставок для стабилизации текущих волн инфляции, пишут арабские СМИ.
МВФ планирует опубликовать отчет о перспективах региональной экономики 3 мая этого года. В нем говорится о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики для стабилизации инфляции в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки.
«Египет и Тунис повысили процентные ставки в соответствии со своими историческими стандартами и ниже, чем индекс стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Это указывает на то, что они в меньшей степени реагируют на инфляционные изменения, чем их другие коллеги. Скорее всего, это происходит из-за компромиссов в этих странах между более высокими процентными ставками и приемлемостью уровня долга», — говорится в заявлении фонда.
Отчет указывает на то, что центральные банки по всему региону используют различные инструменты для ужесточения денежно-кредитной политики, основным из которых является повышение процентных ставок. Однако это происходит с разной скоростью, не всегда соответствующей стабильному экономическому росту.
«Инфляция продолжает расти в Египте, Пакистане и Тунисе, что указывает на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок для ее стабилизации», — отметил МВФ.
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