В Ленобласти арестовали троих мужчин, которые помогали мошенникам с Украины обманывать россиян

Общая сумма похищенных денег не уточняется. Известно только то, что двое из пособников уже были неоднократно судимы и что также двоих отправили в изолятор, а одного отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).