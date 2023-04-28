В Ленобласти арестовали троих мужчин, которые помогали мошенникам с Украины обманывать россиян

Правоохранительные органы Ленобласти арестовали троих мужчин, которые помогали мошенникам из Украины. Совместно с якобы сотрудниками службы безопасности они обманывали русских граждан. Об этом сообщает «Царьград».
Мошенники из России следовали инструкциям злоумышленников из Украины. Между ними было обговорено, что первые должны установить дома у одного из них специальное оборудование, которое позволяло менять телефонный номер звонящего. Таким образом преступники с легкостью переводили деньги через счета, прикрепленные к SIM-картам.
Схема была давно отлажена и работала как часы. Украинские мошенники звонили гражданам из России под видом работников банков или сотрудников полиции, затем вводили людей в заблуждение и получали деньги.
«Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу рассказала, что из квартир подозреваемых изъяли более 1,5 тысяч SIM-карт, семь GSM-шлюзов, компьютеры, средства связи и множество других улик», — сообщают СМИ.
Общая сумма похищенных денег не уточняется. Известно только то, что двое из пособников уже были неоднократно судимы и что также двоих отправили в изолятор, а одного отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее стало известно, что доцента факультета востоковедения СПбГУ подозревают в телефонном мошенничестве. Он мог похитить 4,1 миллиона рублей.