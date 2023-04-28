Писатель Захар Прилепин: Худрук театра в Чайковском был уволен из-за работы над спектаклем об СВО

Режиссера театра в Чайковском Александра Борисова освободили от должности из-за спектакля «Смерти нет», который рассказывает о событиях на Украине, заявил писатель Захар Прилепин.
Публикация об этом была размещена в Telegram-канаде «Специально для RT». Отмечается, что премьера спектакля была запланирована на пятое мая. Постановка была посвящена Великой Отечественной войне и событиям на Украине.
По словам писателя, режиссеру сообщили об увольнении. При этом на словах ему заявили, что это произошло после отказа пятерых актеров участвовать в спектакле, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Минкульт не продлил контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андреем Могучим.