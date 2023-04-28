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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев

Общество
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев

Воевавшие в Донбассе с 2014 года бойцы получат статус ветерана. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ также предусматривает присвоение такого статуса добровольцам, которые принимали участие в боевых действиях начиная с 24 февраля 2022 года. Помимо этого, закон затрагивает статус инвалида боевых действий. Получить его можно в том случае, если здоровью военнослужащего был нанесен определенный урон в ходе выполнения боевых задач.

Стоит отметить, что государство принимает инициативы не только в отношении бойцов, но и тех, кто может дискредитировать деятельность ВС РФ. Так, по сообщениям «Национальной службы новостей», Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства РФ в случае, если человек ведет подобную деятельность.
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