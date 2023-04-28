Президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев

Стоит отметить, что государство принимает инициативы не только в отношении бойцов, но и тех, кто может дискредитировать деятельность ВС РФ. Так, по сообщениям «Национальной службы новостей», Владимир Путин подписал закон о лишении гражданства РФ в случае, если человек ведет подобную деятельность.