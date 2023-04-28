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ФАН публикует кадры с заседания суда по делу блогерши Елены Блиновской

Общество

Блогера Елену Блиновскую доставили в зал суда, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Видео с заседания оказалось в распоряжении ФАН.

На кадрах видно, что Блиновская предпочитает не показывать лицо во время слушания дела и даже закрывает его рукой. Она всячески пытается утаить свою реакцию на происходящее за большим красным капюшоном и серой мешковатой курткой.

Ранее стало известно, что блогер дала признательные показания и созналась в совершении преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Новости о ходе расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской прокомментировал в беседе с корреспондентом ФАН налоговый юрист, глава Центра правопорядка в городе Москва и Московской области Александр Хаминский.
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