ФАН публикует кадры с заседания суда по делу блогерши Елены Блиновской

Блогера Елену Блиновскую доставили в зал суда, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Видео с заседания оказалось в распоряжении ФАН.
На кадрах видно, что Блиновская предпочитает не показывать лицо во время слушания дела и даже закрывает его рукой. Она всячески пытается утаить свою реакцию на происходящее за большим красным капюшоном и серой мешковатой курткой.
Ранее стало известно, что блогер дала признательные показания и созналась в совершении преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Новости о ходе расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской прокомментировал в беседе с корреспондентом ФАН налоговый юрист, глава Центра правопорядка в городе Москва и Московской области Александр Хаминский.