«Я не дам тебе погибнуть»: режиссер Максим Воронков раскрыл ФАН, как его спасла актриса Лариса Удовиченко

Актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа; народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко празднует сегодня свой день рождения. По такому чудесному поводу через ФАН именинницу поздравил киноактер, режиссер кино и телевидения, сценарист Максим Воронков.