«Я не дам тебе погибнуть»: режиссер Максим Воронков раскрыл ФАН, как его спасла актриса Лариса Удовиченко

Актриса театра, кино, озвучивания и дубляжа; народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко празднует сегодня свой день рождения. По такому чудесному поводу через ФАН именинницу поздравил киноактер, режиссер кино и телевидения, сценарист Максим Воронков.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на целом ряде проектов.
«Она великолепный человек. Как артистка, я считаю, она на первом месте: настолько она разнохарактерная, с интересным подходом к делу. Она любит разбирать свою роль. Это старая школа. Ее многогранность попросту безгранична», — сказал режиссер.
Максим Воронков также припомнил один памятный случай со съемок киноленты «Шуб – баба Люба!»
«Мы улетели в Надым и должны были снимать в чуме с оленями финал картины. Так получилось, что мы опаздывали на вертолет и я не надел термальное белье, а мороз тогда был ниже сорока градусов. Когда Лариса Ивановна узнала эту деталь, то спросила, почему я не подготовился. Я сказал, что все вытерплю. На ней тогда было трое утепляющих рейтуз. Она сказала: “Я не дам тебе погибнуть”. После этого она поделилась одними рейтузами со мной. Я не простудился и очень ей благодарен», — поведал собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинницы.
«Она замечательная и как человек, и как великая русская актриса. Желаю добра. Пусть будет много новых интересных ролей. Ну, и, конечно же, здоровья!» — напутствовал кинопродюсер.
Ранее актрису Светлану Немоляеву через ФАН поздравил с днем рождения артист Юрий Васильев. Собеседник отметил, что его коллега обладает целым рядом удивительных качеств.