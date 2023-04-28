Эксперт Алексей Анпилогов пояснил, кого смогут выслать из РФ по новому закону

28 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию российской армии, и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Как заявил по этому поводу ФАН глава аналитического фонда «Основание» Алексей Анпилогов, это вполне распространенная международная практика.
Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон, упрощающий процесс лишения приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В новом законе четко прописаны статьи, по которым можно лишить ранее полученного гражданства. Это публичные призывы против территориальной целостности России, дискредитация армии, участие в иностранной или международной НПО, публичные призывы к экстремизму и действия, создающие угрозу нацбезопасности.
Потерять полученное ранее гражданство РФ можно также за посягательство на жизнь госчиновника, организацию вооруженного мятежа, содействие диверсионной деятельности или организацию диверсионного сообщества. При этом в законе прописано обжалование в суде решения о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.
Также, по новому закону, требования при приеме в гражданство РФ сокращены для более чем 20 категорий лиц. Расширены и полномочия президента РФ в плане определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное гражданство. Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие граждане СССР смогут получить гражданство по упрощенной схеме. Закон позволяет также принять в гражданство России иностранца, заключившего контракт на прохождение службы в армии РФ на срок не менее года.
Как заявил по этому поводу ФАН глава аналитического фонда «Основание» Алексей Анпилогов, теперь для того, чтобы выслать жителя новых регионов из РФ, спецслужбам не требуется собирать доказательства его вины.
«Нужно понимать, что сейчас жители новых регионов РФ имеют достаточно простой выбор. Во-первых, они могут принять присягу и подать документы на гражданство РФ. В этом случае они получают весь объем гражданских прав и, соответственно, обязанностей. Причем в этих обязанностях также прописано такое уголовное преступление, как «государственная измена». Во-вторых, они могут остаться в статусе «иностранцев, временно проживающих в РФ». Здесь есть важный момент — никто никого насильно в гражданство России не загоняет. Это — тот выбор, который каждый житель новых регионов может сделать самостоятельно, взвесив все преимущества и недостатки», — пояснил аналитик.
Еще один важный момент, продолжил Анпилогов — действующая процедура принятия в гражданство РФ не предусматривает отказа от гражданства Украины.
«Единственное исключение здесь составляет участие в программе переселения в Россию. Но основная процедура принятия этого отказа от гражданства не подразумевает. Поэтому для многих жителей новых регионов будет комфортно сохранить два гражданства, чтобы у них остался некий объем прав и в украинской юрисдикции. Но в России они все равно будут считаться полноценными гражданами. Третья категория граждан — это те, кто предпочтет не принимать гражданство РФ, и получить временный статус ВНЖ. Эти люди будут ограничены в правах на основании законов РФ», — указал эксперт.
Все эти законы полностью соответствуют международной практике, отметил Анпилогов.
«Предполагается, что в случае, если иностранный гражданин совершил преступление, или просто «представляет опасность» (например, тайно сотрудничает с иностранными спецслужбами), он может быть просто выслан с территории РФ. Но, если гражданин РФ может обжаловать эти подозрения в суде, то для иностранца действует упрощенная процедура высылки. В этом случае представители России могут не собирать доказательства, а просто сделать это на основании подозрений спецслужб. При этом РФ не нарушает никаких международных законов. А сам нарушитель будет выслан именно в ту страну, гражданство которой он имеет: украинец — на Украину, американец — в США и т. д.» — заключил глава центра «Основание».
Напомним, 18 апреля Госдума РФ проголосовала за принятие поправки к проекту закона «О гражданстве РФ», по которой приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и т.д. 25 апреля Конституционный комитет Совфеда поддержал лишение приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.