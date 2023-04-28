Эксперт Алексей Анпилогов пояснил, кого смогут выслать из РФ по новому закону

Также, по новому закону, требования при приеме в гражданство РФ сокращены для более чем 20 категорий лиц. Расширены и полномочия президента РФ в плане определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное гражданство. Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие граждане СССР смогут получить гражданство по упрощенной схеме. Закон позволяет также принять в гражданство России иностранца, заключившего контракт на прохождение службы в армии РФ на срок не менее года.